Mart kazma kürek yaktıracak

Türkiye dün Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yurt genelinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların bugün Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Meteorolojinin verilerine göre bu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise kar yağacak. Soğuk havanın hafta sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.