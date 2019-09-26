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  3. Marmaray metro çalışıyor mu? İstanbul'da Marmaray ve metro seferleri iptal oldu mu?

Marmaray metro çalışıyor mu? İstanbul'da Marmaray ve metro seferleri iptal oldu mu?

Marmaray metro çalışıyor mu" İstanbul'da Marmaray ve metro seferleri iptal oldu mu"

“İstanbul’da Marmaray ve metro çalışıyor mu?” sorusu araştırılıyor. 26 Eylül’de Marmaray ve metro seferleri iptal oldu mu? İstanbul’da saat 13.59’da merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ulaşım için Marmaray ve metroyu kullanacak olan vatandaşlar yapılan açıklamaları araştırıyorlar.

İstanbul’da saat 13.59’da merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı, Sultangazi ve Eyüp’te 2 binada hasar var. Ulaşım için Marmaray ve metroyu kullanacak olan vatandaşlar yapılan açıklamaları araştırıyorlar. Konu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

MARMARAY VE METO ÇALIŞIYOR MU?

Bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından ulaşım araçlarını kullandıklarına dair açıklama yaptılar. Seferlerin iptal olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

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