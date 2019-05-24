Manisa'da 5 bacaklı buzağıyı görenler şaşırıyor

Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'ndeki Halil Tüter'e ait çiftlikteki ineklerden biri, 2 gün önce doğum yapıp, 5 bacaklı buzağı dünyaya getirdi. Sol arka bacağına bitişik halde beşinci bacağı olan buzağı, çiftlik sahibi ile çalışanlarını şaşırttı.

Çiftlik sahibi Halil Tüter, "Buzağıyı dünyaya getiren ineğimizin ilk doğumu. Doğumu biraz sıkıntılı geçti. Dünyaya getirdiği buzağı sağlıklı doğdu ancak tek sorun sol arka bacağında. Sol bacağına bitişik, beşinci bacağı var. Veteriner kontrol etti ancak ameliyatla bu bacağın alınmasının riskli olduğunu söyledi. Biz de bu haliyle beslemeye karar verdik. Veterinerin söylediğine göre bacak da toynak da kalçadan itibaren birbirine bitişik olarak çift. Her gün annesinden sağdığımız sütü biberona doldurup, buzağıyı besliyoruz" dedi.