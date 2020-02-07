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  3. Manisa Valiliği duyurdu! Bazı okullara tatil kararı!

Manisa Valiliği duyurdu! Bazı okullara tatil kararı!

Manisa Valiliği duyurdu! Bazı okullara tatil kararı!

Manisa Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında göre yoğun kar yağışından dolayı bazı okulların tatil edilmesine karar verildi. Manisa'nın Kula ilçesindeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği de bu sabah duyurulmuştu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre'de 38, Sarıgöl'de ise 14 mahalledeki okulda,  Alaşehir'de taşımalı eğitim yapılan okullar da eğitime ara verildi. 

Açıklamada ayrıca, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kula ilçesindeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği de bu sabah duyurulmuştu. 

(AA)


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