Lüks yat yanarak battı

Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken, yattaki Mehmet Engin Sile ve Abdurrahman Şen hayatını kaybetti. Yattan denize atlayarak son anda kurtulmayı başaran Tunç Ömer, Aydın Karadana ve Alp Ömer ise hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Makine dairesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı” denildi.

(İHA - DHA)