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  3. Lüks rezidanstan düşen camla ölmüştü... Görüntüler ortaya çıktı
07 Eylül 2020 Pazartesi 11:42 | Son Güncelleme:

Lüks rezidanstan düşen camla ölmüştü... Görüntüler ortaya çıktı

Lüks rezidanstan düşen camla ölmüştü... Görüntüler ortaya çıktı
DHA

Bahçelievler'de lüks rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düşmüştü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre; Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken yanındaki kadın ise son anda kurtuluyor. Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul'da toprağa verildi.

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