Liseli kimya öğrencilerinden 1 haftada rekor dezenfektan üretimi

Kocasinan'da bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, 2017 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor. Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı. 2 okul idarecisi, 4 öğretmen ve 20 kimya bölümü öğrencisi, son bir haftada 150 ton dezenfektan üretti. Dezenfektan ürünleri, Kayseri'deki kamu kurumlarının yanında Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde gibi illere de gönderiliyor.

'AŞIRI TALEP VAR'

Okulun Kimya Bölümü Alan Şefi Mehmet Özbay, okulda yerli ve milli üretim politikası izlediklerini söyleyerek, "Dezenfektan malzemesi üretiminde 20 öğrencimiz çalışıyor. Bunların hepsi de gönüllü olarak çalışıyor. Milli Eğitim başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan siparişler alıyoruz. Dışarıya satışımız da var. Sabah 09.30 gibi çalışmaya başlıyoruz, gece saat 22.00'ye kadar üretim devam ediyor" dedi.

'540 TON SİPARİŞ ALDIK'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa ise, okullarının dezenfektan üretiminde yoğun bir mesai harcadığını kaydederek, "Hem ortam dezenfektanı hem de el dezenfektanı üretiliyor. Bugüne kadar toplam 540 ton sipariş aldık. Bunun 150 tonunu teslim ettik. Çocuklarımız hem yaparak öğreniyor hem de ürettiklerini ülkeye katkı olarak sunuyorlar. Bu bizim için çok değerli. Şehir dışından ürünler talep edildiğinde ise siparişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada tamamen yerli ve milli bir üretim ile bir milli sermaye gerçekleşiyor" diye konuştu.