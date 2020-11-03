KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak, şartlar neler?

KYK yurt başvuruları bekleniyor. Üniversitelerde henüz yüz yüze eğitimin başlamamasına karşın öğrenciler, üniversiteler açıldığında yurtlarına yerleşmiş bir durumda olmayı istiyor. KYK burs ve kredi başvurularının uzatılmasının ardından gözler yurt başvurularına çevrildi. KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? İşte son durum...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. 2020-2021 KYK yurt başvuruları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz belli değil. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları bu yıl yaşanan salgın nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

Yurt başvuruları ile ilgili gelişme yaşanması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. 28 Ekim'de başlayan başvurular 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecekti. Ancak bu süre uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.