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  3. Kusmak Orucu Bozar Mı? Diyanet son noktayı koydu!

Kusmak Orucu Bozar Mı? Diyanet son noktayı koydu!

Kusmak Orucu Bozar Mı" Diyanet son noktayı koydu!

“Kusmak orucu bozar mı?” sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında tuttuğumuz orucu bozma tehlikesinde olan birtakım durumlar vardır. Bunların arasında yeme, içme ve bazı kusma durumları örnek olarak gösterilebilir. Kusma durumu çeşitli nedenlerden dolayı sıkça yaşanan rahatsızlıklardan birisidir. Kusmanın orucu bozduğu durumlarda kazası yapılabilir mi?

“Kusmak orucu bozar mı?” sorusu araştırılan konuların arasında yer alıyor. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte orucu bozan şeylere büyük ilgi duyulmaya başlandı. Orucu bozma tehlikesi yaratan birçok durum vardır. Sık sık rastlanabilen bu durumlardan birisi de kusmaktır. Kusmak kişinin kendi isteği ile yapmadığı bir eylem olsa da diyanet bunu cevaplandırmıştır. Tüm merak edilenler haberimizin detaylarında…

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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