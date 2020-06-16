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  3. Kumarda kaybeden arkadaşa taşlı infaz
16 Haziran 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Kumarda kaybeden arkadaşa taşlı infaz

Kumarda kaybeden arkadaşa taşlı infaz

İstanbul Fatih'te 6 Haziran akşamı Abdurrahman Altun (65), sokakta başına defalarca taşla vurularak öldürüldü.

DEVRİM TOSUNOĞLU

150 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, katili tespit etti. Kocaeli’de yakalanıp tutuklanan zanlı İsmail Ö. (44), maktulle kumar oynamaya gittiklerini, kaybedince aralarında tartışma çıktığını, eline aldığı taşla Altun’a arkadan saldırdığını ve kimliği ile telefonunu alıp kaçtığını itiraf etti.

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