Kumarda kaybeden arkadaşa taşlı infaz

DEVRİM TOSUNOĞLU



150 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, katili tespit etti. Kocaeli’de yakalanıp tutuklanan zanlı İsmail Ö. (44), maktulle kumar oynamaya gittiklerini, kaybedince aralarında tartışma çıktığını, eline aldığı taşla Altun’a arkadan saldırdığını ve kimliği ile telefonunu alıp kaçtığını itiraf etti.