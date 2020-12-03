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  • Küçükken İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez koronavirüsü yendi: Resmen virüs savar
03 Aralık 2020 Perşembe 12:19 | Son Güncelleme:

Küçükken İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez koronavirüsü yendi: Resmen virüs savar

Küçükken İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez koronavirüsü yendi: Resmen virüs savar

Dünya 102 yaşındaki virüs savar kadını konuşuyor. Küçükken İspanyon gribini yenen ABD'li Friedman son 9 ayda da iki kez koronavirüsü yendi.

ABD’de 102 yaşındaki Angelina Friedman, bebeklik döneminde İspanyol gribini, Mart ayında iki kez yakalandığı koronavirüsü ikinci kez yenerek, rekor kırdı.

DHA'nın haberine göre, ABD’de North Westchester kentinde yaşayan 1918 doğumlu Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin ardından Mart ayında iki kez de yakanlandığı koronavirüse karşı hayatta kalmayı başardı.Friedman'a pandeminin ilk dalgasında Mart ayında Covid-19 teşhisi kondu. Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman virüsü yenmesinin ardından taburcu edilerek, aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden koronavirüse yakalandı. Friedman ikinci kez koronavirüse karşı galip gelmeyi başardı.

İSPANYOL SALGININ ORTASINDA DOĞDU

ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa koronavirüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini ifade etti. Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti. 

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