Kot taşlama işçisinin hukuk zaferi

Burdur’da kot taşlama işinde çalışan işçi, akciğerinde toz birikmesi nedeniyle ‘pnömokonyoz’ hastalığına yakalandı. İş göremezlik durumuna giren işçi, tedavi giderlerinin tahsili istemiyle dava açtı. Hastalığın ‘kaçınılmaz bir sonuç’ olduğuna hükmeden mahkeme, işvereni yüzde 88 kusurlu buldu. İşçinin itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Gerekçeli kararda şu ifade yer aldı: “Bu iş makineyle yapılabilirken kumlama yöntemiyle üretim yapılmasında ısrar edilmiş olması, Anayasayla teminat altına alınmış yaşama hakkının ihlali niteliğindedir. Bu durumun ‘kaçınılmaz bir sonuç olarak değerlendirilmesi’ isabetli bulunmamaktadır.”

Yargıtay: Beddua hakaret değildir

Tartıştığı kişilere ‘Allah belanızı versin’ diyerek beddua eden genç, Asliye Ceza Mahkemesi’nce, hakaret suçundan mahkum edildi. Devreye giren Yargıtay, onur ve itibarı rencide etmeyen bu sözün hakaret sayılamayacağına hükmetti.