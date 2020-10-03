Koruyucu aile nedir, şartları neler? Koruyucu aile ödemeleri 2020 ne kadar?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in yayınlanan son bölümü İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'nde çekildi. Koruyucu aile ücretleri ve koruyucu aile şartları bu bölümde gündeme geldi ve ekran başındaki izleyicileri araştırma yapmaya yöneltti. Peki, Koruyucu aile nasıl olunur?



KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Ülkemizde T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.

KORUYUCU AİLE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Çocukların yaşları, eğitimleri ve özel durumları dikkate alınarak; çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için, koruyucu aileye ödeme yapılmaktadır. Başvuru sırasında ilgili personel tarafından ailelere bu konuda detaylı bilgi verilmektedir.