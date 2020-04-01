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  3. Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın taburcu oldu

Hollanda'da Korona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan Korona virüs salgınında iyi haberler de geliyor. Hollanda’da 101 yaşındaki Korona virüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.

Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi’ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Kadının şikayetlerinin ardından yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı. Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.

(İHA)


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