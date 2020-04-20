Koronavirüs hastası iyileşen doktor dans ederek sevindi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34), yoğun bakımdaki korona hastasının iyileşmesini dans ederek kutladı.
Dr. Vural’ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson’ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Dr. Vural, “Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş kovid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi” dedi.