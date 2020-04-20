Koronavirüs hastası iyileşen doktor dans ederek sevindi

Dr. Vural’ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson’ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Dr. Vural, “Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş kovid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi” dedi.