Korkutan video için özür diledi

Açığa alınan Çınar hakkında soruşturma da başlatıldı. Videoyu çekip yayan kişinin de arandığı öğrenildi.

BÜYÜK YALAN İÇİN ÖZÜR!



Asıl amacının koronaya karşı alınan tedbirler konusunda sağlık çalışanları daha fazla sahiplendirmek olduğunu belirten doktor Güle Çınar, “Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum” dedi.