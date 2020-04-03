Kolay el dezenfektan tarifi! Evde dezenfektan hazırlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Corona virüs salgını nedeniyle evde dezenfektan hazırlama yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Uzmanlar sağlık açısından dezenfektanın önemli olduğunu vurgularken, evde yapılan doğal dezenfektanların virüse karşı vücudu bakterilerden koruduğunu da vurguluyor. Özellikle temizlik konusunda güven sorunu yaşayanlar evde dezenfektan hazırlamanın püf noktalarını araştırıyor. Kolay el dezenfektan tarifi haberimizde…

EL DEZENFEKTAN MALZEMELERİ

250 ml beyaz sirke

250 ml su

10 damla lavanta esansı.

KOLAY EL DEZENFEKTAN YAPILIŞI

Sirke ile el ve oda spreyi hazırlayarak tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapılabilir. 250 ml elma ya da beyaz sirkeye eşit oranda soğuk su ve on damla kadar bergamot ya da lavanta esansını sprey şişesiyle, her gün bulunulan ortama günde üç kez uygulamak yeterli olacaktır. Hazırlanan bu karışım, özellikle çocuklarda, el ve vücut hijyeni için de son derece güvenle kullanılabilir.