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  • İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
10 Aralık 2020 Perşembe 10:14 | Son Güncelleme:

İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu

İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
AA

İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu. Saldırgan koca, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kocasının falçatayla saldırma girişiminde bulunduğu kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla gelen jandarma ekibi tarafından kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES aracılığıyla yardım istendiği bilgisi üzerine ilçedeki bir iş yerine hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde bir çiftin tartıştığını gördü.

Jandarma ekiplerini gören kadının şikayetçi olduğunu söylediği sırada eşi M.K, elindeki falçatayla kadına saldırmaya çalıştı. Müdahalede bulunan jandarma ekibi, M.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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