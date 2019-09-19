Kendisine böbreğini veren oğluna son kez böyle baktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Tayfun Yıldız, böbrek yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan babası Cevat Yıldız’a yaklaşık bir ay önce İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde böbreğini verdi.

İHA'da yer alan habere göre, Alaplı KYK Okulu'nda çalışan Tayfun Yıldız, dün öğlen saatlerinde rahatsızlandı. Yıldız, ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde kan değerleri düşük çıkan ve durumu kötüye giden Yıldız, ambulansla Kdz. Ereğli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra aile mezarlığına defnedildi.