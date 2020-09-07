Kazma, küreği kapıp kendi mezarını kazdı: Çocuklarım uğraşmasın

Asıl işi inşaatçılık olan ve 10 yıldır 'mezar kazma işi' yaparak geçimini sağlayan Halil Aykut isimli vatandaş, ölümünden sonra çocukları uğraşmasın diye şimdiden kendi mezarını kazdı.

DHA'da yer alan habere göre, 10 yıldan bu yana ilçe halkının mezar yerini kazan Aykut, "10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım." dedi.

İki kız çocuğu ve iki torun sahibi Halil Aykut, mezar yerleri için 100-150 lira ücret verdiklerini belirtirken, kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazdığını söyledi.

"HAFTADA ORTALAMA 2 KİŞİ ÖLÜYOR"

Bidagiç'te fazla kişinin ölmediğini ifade eden Aykut, haftada iki kişinin öldüğünü vurgulayarak, "Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum" dedi.

Bir mezarı kazıp hazırlamasının toprağın yapısına göre yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü söyleyen Aykut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnşaatlara gitsem sekiz saat çalışıyordum. Bu işten daha zor. Mezar kazarak hem ekmeğimi kazanıyorum hem insanların duasını alıyorum. Ayrıca bazı kişiler aile mezarlıklarının bakımlarını yaptırıyor.