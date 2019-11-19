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  3. Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de polisin baskın yaptığı depoda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Anbar mahallesindeki depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, 4 ayak dolum aparatı, çok sayıda yağ tenekesi bulundu. Operasyonda M.G., M.K., S.D. ve K.B. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

 


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