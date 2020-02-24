Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1397
  • 6,6658
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Karkamış Hidroelektrik Santrali'nde trafo patladı: 3 yaralı

Karkamış Hidroelektrik Santrali'nde trafo patladı: 3 yaralı

Karkamış Hidroelektrik Santrali'nde trafo patladı: 3 yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Gürçay Mahallesi'nde yer alan Karkamış Hidroelektrik Santrali'ndeki trafo arızalandı. Arızayı gidermek için işçilerce yürütülen çalışma esnasında patlama meydana geldi.

İşçilerden S.B. (36) ve D.Ş. (45) akıma kapılarak, M.D. (35) ise patlamanın şiddetiyle yaralandı.

Ambulanslarla Karkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti
<p>PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, ´Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı ha

MSB paylaştı! PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk konuştu: Bizden ne istiyorlar!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi

Samsun'da yapıldı! Dünyada eşi benzeri yok