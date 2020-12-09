Hasan Güneş, eşinin aşırı temizlik takıntısı olduğunu, evinde dilediği gibi hareket edemediğini, sığıntı muamelesi gördüğünü ‘‘Karım çamaşır suyunu benden çok seviyor” sözleriyle dile getirdi. Esra Erol’un ulaştığı Fatma Güneş ise canlı yayına bağlanarak “Bu saatten sonra eşimi istemiyorum. Kocam elektrik, su faturası çok geliyor diye beni hasta etti” dedi.