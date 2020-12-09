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09 Aralık 2020 Çarşamba 01:53 | Son Güncelleme:

‘Karım çamaşır suyunu benden çok seviyor'

‘Karım çamaşır suyunu benden çok seviyor'

“Esra Erol'da” programına katılan Gaziantep'te yaşayan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in 1.5 ay önce kendisini terk ettiğini belirterek yardım istedi.

Hasan Güneş, eşinin aşırı temizlik takıntısı olduğunu, evinde dilediği gibi hareket edemediğini, sığıntı muamelesi gördüğünü ‘‘Karım çamaşır suyunu benden çok seviyor” sözleriyle dile getirdi. Esra Erol’un ulaştığı Fatma Güneş ise canlı yayına bağlanarak “Bu saatten sonra eşimi istemiyorum. Kocam elektrik, su faturası çok geliyor diye beni hasta etti” dedi.

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