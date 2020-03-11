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  3. Kardeşini balkondan düşürdü! 4 yaşındaki çocuğun kucağında bebeğin işi ne!

Kardeşini balkondan düşürdü! 4 yaşındaki çocuğun kucağında bebeğin işi ne!

Kardeşini balkondan düşürdü! 4 yaşındaki çocuğun kucağında bebeğin işi ne!

Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., önceki akşam evdeki bazı eşyaları balkondan atmaya başladı.

Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak indi. Komşunun ifadesine göre, A.C.Y., 6 aylık kardeşi E.C.Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler bağırarak onu uyardı. A.C.Y., kardeşini tutamadı. Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne çığlıklar atarken, kanlar içerisindeki bebek hastaneye kaldırıldı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anne hakkında ‘Taksirle yaralama’ suçundan soruşturmaya başlatıldı. 

DHA


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