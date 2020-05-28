Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılış tarihi belli oldu mu? Birçok vatandaşın merakla takip ettiği konular arasından yer alıyor. Dünyanın en büyük ve en eski Kapalı çarşılarından biridir. İçinde birçok dükkân bulundurur. Küresel boyuta ulaşan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Kapalıçarşı’da hizmetler geçici süreliğine askıya alındı. Normalleşme takvimi ile beraber Türkiye’de faaliyet gösterecek yerler belli oldu. Haberimizin içerisinden Kapalıçarşı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KAPALIÇARŞI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni normalleşme takvimine göre Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılacak.

ÇARŞI VE PAZARLAR AÇILIYOR MU?

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.

Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

KAPALIÇARŞI NE ZAMAN KAPATILDI?

Koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Kapalıçarşı’ya ziyaretçi girişi 24 Mart tarihinde saat 10-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu.. Çarşı 25 Mart'ta ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

KAPALIÇARŞI HAKKINDA

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir.