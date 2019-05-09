Kan aldırmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in kan aldırma açıklaması

Oruçluyken kan aldırmak orucu bozar mı sorusu? Ramazan ayında sıkça sorulan sorular arasında. Günlük hayatta bazen kan aldırmak gerekebilir. Hastalık oruç tutmaya engel olmasa bile kan aldırmak zorunda kalan vatandaşlar, bu sorunun cevabını aramaktadır. Bazı âlimler birçok kaynaktan yararlanarak bir sonuca ulaşmış ve akıllardaki sorunun cevabını sonuçlandırmışlardır. Kan aldırmanın orucu bozup bozmadığı haberimizin detaylarında…

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.







