Kahve tutkunları bu festivalde buluşuyor

Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleriyle birlikte paylaşıyor. 19 Eylül’de başlayan festival, yarın sona eriyor. Toplam dört gün boyunca süren festival, kahvenin yarattığı duygular ve yaşam alanları üzerine kurgulandı.

AKTİVİTESİ BOL

İstanbul Coffee Festival’in programında en sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü coffee shop’lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri de katılımcılırla buluşuyor.

KAHVE BİR UYANIŞ

Dream Sales Machine’ın organize ettiği festival, Axess ana sponsorluğunda 22 Eylül’e kadar kahveseverleri ağırlayacak. İstanbul Coffee Festival’inin Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, festivalin bu yılki mottosunu “Şehri Uyandıran Festival” olarak belirlediklerine işaret ederek, “Aslında her anlamda kahve bir uyanış. Kahveyi hayata, bir fikre, bir keyfe uyanış olarak görüyoruz” dedi.

İKRAMLAR YAPILIYOR

Festival alanında birçok keyif unsurunu bir araya getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kargınoğlu, “Özellikle kahve stantlarında birçok kahveci ikramlar yapıyor. Seminer ve workshop alanımızda hem yurtdışından gelen hem de Türk konuşmacılarımız var. Workshop alanındaki aktivitelere ziyaretçilerimiz de dahil olabiliyor” diye konuştu.

Berlin’den Atina’dan gelen ziyaretçiler var

Yasemin Kargınoğlu, bu yıl ilk kez festivale yurtdışından coffee shopların da katıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Onlar için de çok keyifli bir alan kurduk ve onların kahvelerini tadabiliyoruz. Amsterdam’dan, Berlin’den, Atina’dan gelen misafirlerimiz var. Coffee More alanında da konserler için bir sahnemiz var ve 24 canlı performans yapılacak. Her gün festivali büyük bir kapanışla bitiriyor olacağız. İnşallah hep beraber festivalin keyfini çıkaracağız.”

40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz

Kargınoğlu, festivali her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktararak, şöyle konuştu: Geçtiğimiz yıl festivale 44 bin kişi gelmişti. Bu sene yine 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda ve katılımcılarımızla beraber festivalde 140 marka var.