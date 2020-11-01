Kahreden patlama

İstanbul Bahçelievler’de dün sabah bir binanın 2. katında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde baygın halde bulunan Fatma Mavi’ye (31) sağlık ekipleri müdahale etti.

ALEVDEN KAÇAMADI



Ancak genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi’nin evde kiracı olarak tek başına yaşadığı öğrenildi. İlk tespitlere göre patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.

NİŞANLISINDAN YENİ AYRILMIŞTI



Ev sahibi Nevin Pekkuru, Fatma Mavi’ni hayat dolu bir insan olduğunu belirterek, “Patlama sesine uyandık. Fatma tek başına yaşıyordu, nişanlısından yeni ayrılmıştı” dedi.