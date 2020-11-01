  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Kasım 2020 Pazar 23:51 | Son Güncelleme:

Kahreden patlama

Kahreden patlama

Doğalgaz patlaması yaşanan evde yangın çıktı. Alevleri söndüren itfaiyeciler, evde tek başına yaşayan Fatma Mavi'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

İstanbul Bahçelievler’de dün sabah bir binanın 2. katında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde baygın halde bulunan Fatma Mavi’ye (31) sağlık ekipleri müdahale etti.

ALEVDEN KAÇAMADI

Ancak genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi’nin evde kiracı olarak tek başına yaşadığı öğrenildi. İlk tespitlere göre patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.

NİŞANLISINDAN YENİ AYRILMIŞTI

Ev sahibi Nevin Pekkuru, Fatma Mavi’ni hayat dolu bir insan olduğunu belirterek, “Patlama sesine uyandık. Fatma tek başına yaşıyordu, nişanlısından yeni ayrılmıştı” dedi. 

<p>İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye e

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.