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Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş’ta aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde başlayan yağmur yaklaşık 15 dakika etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte güçlükle seyretti. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar saçakların altında beklerken, bazıları ise kendince buldukları yöntemle yoluna devam etti. Belediye ekipleri tıkanan yer altı giderlerini açarken, trafik polisleri ise trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinlikteki büyük şemsiyeleri de uçurdu. 

Yaz yağmurlarının gerekli olduğunu söyleyen Çetin Çokuçkun, “Yağmur güzel yağdı maşallah. Yaz mevsiminde özellikle bu tür yağmurlar çok güzel olur. Kazasız belasız yağmurun yağmasını diliyoruz” diye konuştu. Yağmur kısa süre sonra etkisini kaybetti.

(İHA)

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