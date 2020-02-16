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  3. Kağıthane'deki lüks cipe saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı

Kağıthane'deki lüks cipe saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı

Kağıthane'deki lüks cipe saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıya ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane'de dün saat 14.00 sıralarında seyir halindeki lüks cipe kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin caddeye geldiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle cadde üzerine gelerek lüks cipi beklemeye başladığı ve cipin geldiği sırada şüphelilerden birinin silahını çıkararak tetiğe bastığı görülüyor. Silahtan çıkan kurşunlar, cipte bulunan iki kişiyi yaralıyor. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kağıthane'deki Osman Paşa Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında seyir halindeki lüks cipe kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli ise bir motosiklete binerek kayıplara karışmıştı.


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