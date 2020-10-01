Kadın halterci erkek sanılıp uçağa alınmadı: 'İspatla öyle gel' dediler

St. Petersburg kentinden yaşadığı Krasnodar'a gitmek isteyen Rus kadın halterci Anna Turaeva, uçağa bineceği sırada havayolu şirketi görevlileri tarafından erkek sanıldı. Pasaportunda kadın yazan 42 yaşındaki Turaeva’nın kadın olduğuna ikna olmayan “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel" diyerek uçağa almadı.

“GERÇEKTEN BİR KADIN OLDUĞUMU KANITLAMAYA ÇALIŞIYORDUM”

DHA’da yer alan habere göre, durum karşısında çaresiz kaldığını belirten Turaeva, olayın aşağılayıcı bir durum olduğunu kaydetti.

Sıradaki insanların önünde çocuk gibi azarlandığını dile getiren Turaeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana mahrem sorular soruldu. Sıranın tamamı bu anarşiyi izliyordu ve bu durumda kendimi olabildiğince çaresiz hissettim. Gerçekten bir kadın olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum.”

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, havayolu şirketinin kendisine ulaştığını ifade eden Turaeva, “Utair, üzgün olduklarını söyledi. Bana ‘Yaşadığınız olumsuz duygular için özür dileriz. Böyle bir hizmet kabul edilemez. Uçuşunuzda görev alan havalimanı çalışanlarını kontrol edip, durumu çözeceğiz’ dediler” ifadelerini kullandı.