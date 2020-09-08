Kadın büfeciye çirkin saldırı
Muğla'da büfeye giden Kürşat Z., kadın işletmeciye sözlü tacizde bulunduktan sonra tekme tokat dövdü. İşletmeci Elif Gültekin, “Bugün bana bunu yapan, 2 gün sonra başkasını öldürür” dedi.
Muğla Milas’ta Kürşat Z., müşteri olarak gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin’e (55) sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine Gültekin, Kürşat Z.’yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin’e tekme- tokat saldırdı. Yere yığılan Gültekin’e tekmeler atmayı sürdüren Kürşat Z. ardından büfeden çıkıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan Kürşat Z. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gültekin, “Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum. Can güvenliğim olmadığı için dükkanı kapatıyorum” dedi.