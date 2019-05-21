Kadın 64. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kadın dizisi son 63. Bölüm izle Fox TV'de

Kadın son bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra yeni bölüm fragmanı için heyecan başladı. Kadın 64. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Feyyaz Duman, Şerif Erol gibi isimlerin bulunduğu dizi her hafta Salı akşamları yayınlanıyor. Dizinin 63. bölümünde Pırıl, “Endişeleniyorum ama kendim için değil, ne olur yanlış anlama. Sarp ile aramda bir şey kalmasa da çocuklarım babası o.” Diyor. Bahar’da aynı şekilde endişelendiğini ve Sarp ile arasında bir şeyin olmadığını söylüyor. Şirin, “İkiniz de istemiyorsanız ben alabilir miyim?” diyor. Bölüme damgasını vuran sahne ise Bahar’ın Şirin’e yaptıkları oluyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE - FOX

KADIN 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 64. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanamaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

KADIN 63. BÖLÜM ÖZETİ

Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak ediyor. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkiliyor. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.

Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarıyor. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalıyor. Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap soruyor. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmuyor.

Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşıyor.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…