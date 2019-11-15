Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7429
  • 6,3439
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kadıköy'de çirkin saldırı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Kadıköy'de çirkin saldırı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Kadıköy'de çirkin saldırı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Karaköy'de, kadın saldırgan kaldırımda yanından geçen kızın başına yumruk atar gibi vurup bartüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.

Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Kemara kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı. 

Çirkin saldırının görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.   (AA)


Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriy

Kameriyede Kırlangıç Kurtarma Operasyonu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzlanda maçı sonrası bu paylaşımlar rekor kırdı: Türk duvarı devam edecek!

İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 coşkusu