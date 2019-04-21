İzmir'de gece yarısı ezan okundu, mahalleli şoke oldu

İzmir’in Konak ilçesi 683 Sokak’ta bulunan Levent Tepe Selamet Camiinde dün gece saatlerinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Saatler gece yarısını gösterdiği sırada caminin hoparlörlerinden bir anda ezan okunmaya başlanınca mahalle sakinleri şoke oldu. Hane sakinleri gece yarısı okunan ezana anlam veremezken, olayın aslı sonradan meydana çıktı. Levent Tepe Selamet Camisi'nde gönüllü olarak çalışan İbrahim Karakurt’un saatinin bozulduğu ve sabah ezanı vaktinin geldiğini sanmasıyla ezanı okuduğu öğrenildi. Gece yarısı okunan ezanın mahallede paniğe sebep olduğu belirtildi.

MAHALLELİ ANLAM VEREMEDİ

Caminin cemaatinden Eyüp Turan, ezanı duyduğunda çok şaşırdığını söyledi. Saate bakınca bir yanlışlık olduğunu anladığını belirten Turan, “Ezanı duyunca çok şaşırdım. Öğrendiğim kadarıyla görevli arkadaşımız uyanıp saatine bakıyor ve vaktin geldiğini düşünerek koşa koşa camiye gelip ezanı okuyor. Ben daha uyumamıştım. Ezan okununca ben de sabah ezanı diye düşündüm. Saate bakınca olmadığını anladım. Olabilir adam şaşırmış” ifadelerini kullandı.

“SABAH NAMAZINI KILDIM”

Mahalle sakinlerinden Fahri Karakuş ise ezanı duyduktan sonra sabah namazını kıldığını belirtti. Karakuş, “Ezan okununca sabah oldu diye uyandım. Gittim abdestimi aldım, namazımı kıldım. Sonra saate bir baktım daha vakte çok var. Tekrar uyudum. Gerçi olayın bana faydası oldu. Hazır kalkmışken gece namazı kılmış oldum” diye konuştu. Bazı mahalle sakinleri ise gece ezan okunmasından dolayı bir darbe girişimi olduğunu sandıklarını söyledi.

AA