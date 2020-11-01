İzmir depreminde acı tesadüf: Erzincan depreminde ölen torununun ismini Bayraklı'da yaptığı binaya vermiş
Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nda filmlere konu olacak bir tesadüf ortaya çıktı. Müteahhit Hayati Uzun 1992 yılında Erzincan'da meydana gelen depremde torunu Emrah'ı kaybettikten sonra Bayraklı'ya taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununun ismini de binaya verdiği öğrenildi. Hayati Uzun'un bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybettiği bildirildi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da filmlere konu olacak bir tesadüf ortaya çıktı.
DHA'da yer alan haberde binanın müteahhidi olan Hayati Uzun, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybetti ve Bayraklı'ya geldi.
TAMAMEN YIKILDI
Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi. Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Bora, gelini Rabia ve çiftin oğlu Hayati Uzun burada yaşamaya devam etti. Emrah Apartmanı, cuma günü meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Dede Hayati Uzun, bu depremde de kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hayati Uzun ile diğer torununu ve gelinini kaybetti. Oğlu Bora Uzun'un ise ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.