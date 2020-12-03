İstiklal Caddesi'nde yeni dönem: 7 bin kişi kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan cadde ve meydanlara limit uygulaması, İstiklal Caddesi'nde de başladı. Aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceği caddede çalışanlar bu rakama dahil olmayacak.

İHA'da yer alan haberde Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugünden itibaren İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilecek. Sabah saatlerinde cadde girişine bariyerler getirildi. Girişlerin kontrol edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Alınan bu karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi. Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olacak.

HES KODU ZORUNLU MU?

İstiklal Caddesine girişte HES kodu zorunluluğu bulunmuyor. HES kodu AVM'lere girişlerde isteniyor.

İçişleri Bakanlığının 30 Kasım'da yayınladığı koronavirüs genelgesinde meydanlara ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı:" İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması"

YÜZ YÜZE GELMEDEN YÜRÜYÜŞ

Yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak herkes gidiş yönüne göre yolun sağından yürüyecek. Cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde bulunanlar kolluk ve zabıta tarafından uyarılacak. İzinli seyyar satış yapan kestaneci, simitçi gibi satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacak.

ÇALIŞANLAR 7 BİN KİŞİYE DAHİL DEĞİL

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 işyerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi. Alınan kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulacağı ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.