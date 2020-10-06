İstanbullular dikkat: Perşembe ve cuma günü için dolu uyarısı

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde aniden düşeceği aktarıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade ederek, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, yurda girecek soğuk havanın fırtına ve hortuma neden olabileceğini söyleyen Adil Tek, "İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, perşembe ve cuma günü daha etkili olabilir." dedi.

Soğuk hava sisteminin öncelikle Trakya'dan geleceğini kaydeden Adil Tek, Ege kıyıları olmakla birlikte soğuk havanın İzmir'e de sarkacağını ifade etti.

"SEL VE SU BASKINI RİSKİ VAR"

Kuvvetli yağışların sel ve su baskınlara neden olabileceğini vurgulayan Tek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. cumartesi günü bu sistemin Batı Karadeniz'den yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek. Çünkü Marmara'da deniz suyu sıcaklığı yüksek, 24 dereceler civarında ki gelen havanın sıcaklığı 17-18 derecelere kadar düşüyor."