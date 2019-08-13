Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5982
  • 6,2656
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci Abi' yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci Abi' yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci Abi' yakalandı

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından uyuşturucu getirip İstanbul'da satmaya hazırlanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şekerci Abi" olarak bilinen H.B. isimli bir şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, yapılan fiziki takip neticesinde şekerci abi olarak bilinen şüphelinin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi. Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. 

Yapılan aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Ebru Polat'a nazar değdi! Yine de 'devam' dedi
Ünlü manken Didem Soydan o soruyla annesini kızdırdı
Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı 5 yıl aradan sonra imaj değiştirdi
<p>Yaklaşık 5 bin yıllık insan ve hayvan iskeletlerinin de bulunduğu kazılarda, yerleşme planının or

Anadolu´nun ilk şehir yapılanması gün yüzüne çıkarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı

Göstericiler Hong Kong havalimanını işgal etti