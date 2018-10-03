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İstanbul'da doktoru öldüren zanlı tutuklandı

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İstanbul Bahçelievler'de Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı öldüren zanlı tutuklandı.

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Bahçelievler'de özel bir hastanede psikiyatri doktorunu silahla vurarak öldüren zanlı Serhat T. çıkarıldığı mahkemece, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. 

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serhat T. “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

(DHA)

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