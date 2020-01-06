İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu tüm İstanbullular tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yurdun büyük bölümünde kar etkili olmaya devam ediyor. Ankara'ya da yılın ilk karı düştü. Gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da soğuk ve yağmurlu havanın etkisini sürdürdüğü son günlerde vatandaşlar karın ne zaman yağacağını merak ediyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul için kar uyarısı bulunmuyor. Meteoroloji bugün İstanbul için sanağak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklığı ise 8 derece olacak.Rüzgâr ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

6 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu.

* İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; Rüzgârın, İstanbul’un Anadolu Yakası'nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul’un Avrupa Yakası'nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

* Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir.

* İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir.

* Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.