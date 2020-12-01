İstanbul mesai saatleri değişti mi? İstanbul Valiliği kamu mesai saatleri açıklaması

İstanbul mesai saatleri değişikliği gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; mesai saatlerinin yeniden düzenlenebileceği hükmü yer almıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

KORONAVİRÜS MESAİ TEDBİRLERİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi kararı alındı.