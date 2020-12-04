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04 Aralık 2020 Cuma 08:18 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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