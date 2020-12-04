04 Aralık 2020 Cuma 08:18 | Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.