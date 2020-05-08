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  3. İşkenceye uğrayan çocuk: Beni eve göndermeyin, yurtta kalayım

İşkenceye uğrayan çocuk: Beni eve göndermeyin, yurtta kalayım

İşkenceye uğrayan çocuk: Beni eve göndermeyin, yurtta kalayım

Tekirdağ’da üvey babasının işkence ettiği S.Y.A. (8), koruma altına alındığı esirgeme kurumunda psikolojik tedaviye başladı. Uzmanlara evine dönmek istemediğini söyleyen çocuk, “Burada arkadaş edinmek istiyorum” dedi. Adli kontrolle serbest kalan anne Sibel A.’nın ise ölen eşinden oğlu için aylık 1200 TL ödenek aldığı öğrenildi. 

ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ 

Üvey oğlunu yaramazlık yaptığı için dövdüğünü söyleyen Ramazan A., tutuklandı. Çocuğun üzerinde sigara söndürdüğü de belirlendi. 

DHA


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