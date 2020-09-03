İşkenceden ölen Özge'nin annesi isyan etti: Onu odunla sopayla dövdüler

Balıkesir'de ailesi tarafından öldürülen Özge Sevinç'in annesi Gülfer Aktaş ve babası Ali Aktaş Kütahya'dan Sındırgı'ya gelerek, soruşturma savcısına yaşanılanları anlattı. Çoğunun çok acı çekip öldüğünü belirten anne Aktaş, "Su bile içemeden öldü. Yaşadıklarını ölmeden önce bize anlattı. Elimizde görüntüler var" dedi.

DHA'da yer alan haberde Baba Ali Aktaş, 2 çocuk annesi kızının Akhisar Zeytinliova’da yaşayan İ.U. ile evliyken Cihan B. tarafından kandırılarak Sındırga'ya götürüldüğünü anlatarak şunları söyledi:

"Kızım küçük yaşta geçirdiği havale nediyle saftı.İlk eşiyle evliyken, olaydan 3 yıl önce Cihan B., kandırıp, Sındırgı’ya götürüyor. Daha sonra Cihan denilen kişi başka bir nedenle hapse giriyor. Kızımın yanına gittim, Ahmet S. isimli kişi sürekli evdeydi. Cihan B.'nin annesi Elif B.'ye ‘Dünür bu adam 60-70 yaşlarında, 24 saat evde ne yapıyor?’ diye sordum. Dostları olduğunu ve kendilerine yardım ettiğini söyledi. Cihan B. hapse girince kızım yanımıza dönmek istiyor ancak Elif B. kızımı dövüp, nisan ayında Ahmet S. ile evlendiriyor."

Olaydan sonradan haberleri olduklarını belirten baba Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Kızımıza ulaşmak istediğimiz de bize, ‘Görüşmek istemiyor’ diyorlardı. Tüm bu yaşananlar dört ay içinde oldu” dedi.Anne Gülfer Aktaş ise şunları anlattı:

"Kızım ayrılmak isteyince Ahmet S. kızımı dövüyor, kızım felç geçiriyor. Kızıma telefonla ulaştım, ‘Anne konuşamayacağım, çok hastayım’ dedi. Geçişler serbest kalınca, yanına gittim."

"BAYGIN HALDE KIZIMI HASTANEYE GETİRDİM"

Kızının Ayşe ve Cengiz adlı 2 kişi tarafından Yılmaz A.’nın evine götürüldüğünü belirten baba, O eve gidip, kızımı götürmek istedim. Bana, ‘Gelmeyeceğim’ dedi. Ertesi gün tekrar gittim. Baygın haldeki kızımı ambulansla hastaneye getirdim. Merhem ve ağrı kesici verip taburcu ettiler. Köye geldik çocuğum 2 gün sonra vefat etti" dedi.

"ELİMİZDE GÖRÜNTÜLER VAR"

Anne Gülfer Aktaş, kızımı odunla ve sopayla dövdüklerini belirterek, "Sigara basıp, boğazını sıkmışlar. Çocuğunu evlatlık vermek istemişler. Bunların hepsini ölmeden önce bize anlattı." açıklamasında bularak şunları söyledi:

"Elimizde görüntüler var. Bunları da mahkemeye sunacağız. Bizim isteğimiz bu kişilerin cezalarını çekmeleri. Kızım, Anne benim çocuğuma sahip çıkın, kimseye vermeyin’ dedi. Çocuğumuzun vasiyetine saygı duyuyorum. Torunum bana 'anne' diyor. Onu bırakmayacağım, o benim Özgem. Onlar benim kızımı yaktı, Allah’ta onları yaksın”