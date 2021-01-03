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  • İşçi servisi midibüsler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
03 Ocak 2021 Pazar 09:45 | Son Güncelleme:

İşçi servisi midibüsler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi midibüsler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
DHA

Tekirdağ'da sabah saatlerinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre sabah saatlerinde Ergene ilçesinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Fabrikalara işçi servisi yapan Serkan B., yönetimindeki 59 S 9127 plakalı midibüs ile Şaban A.’nın kullandığı 59 S 1838 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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