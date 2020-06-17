İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ve PlayStation salonları ne zaman açılacak?

İnternet kafeler, PlayStation ve oyun salonları koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan işletmeler arasında yer alıyor. Normalleşme takvimi ile beraber bazı işletmeler ve toplu kullanım alanları yeniden faaliyete geçti, yasaklar kaldırıldı. Stress atmak ve oyun oynamak isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği PS salonları ve internet kafeler ile ilgili merak edilen detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



PLAYSTATİON VE İNTERNET KAFELER AÇIK MI?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla beraber PlayStation ve oyun salonları, internet kafeler gibi işletmeler kullanıma kapatılmıştı. Geçen uzun sürenin ardından normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte gözler bu işletmelere çevrildi. PS salonları ve internet kafelerin ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)