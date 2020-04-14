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  3. İnşaatın 7. katındaki havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatın 7. katındaki havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatın 7. katındaki havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da bir inşaatın yedinci katından havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki 8 katlı bir inşaatın yedinci katında çalışan Zeki Kozan (58), bastığı kalasta dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

İşçilerin duvarı kırarak ulaştığı Kozan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kozan, kurtarılamadı.

AA


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