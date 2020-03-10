İkramiyeli kupona arkadaş vurgunu

Belçika’dan Türkiye’ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019’da Gebze’de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen Sayın, biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan biri kayboldu. Ardından Belçika’ya geri dönen Sayın, 13 milyon 200 bin liralık ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye’ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

‘ZARARIM KARŞILANSIN’



Sayın, “Arabada Mehtap biletlere bakıyordu. İlk üçüne baktı. Dördüncü bilette görmüş, o anda bana, ‘Al sen bu 3 bileti tekrar kontrol et’ dedi. Biletten birisini saklamış. ‘Bir tane eksik’ dedim. Ağlamaya başladı, ‘İstersen soyunayım’ dedi. Bende ‘Saçmalama’ dedim. Belçika’ya dönmek zorundaydım. Patronuyla birlikte ikramiyeyi aylık 236 bin faize yatırmışlar. Adalete güveniyorum. Maddi zararım karşılansın” dedi. Baysal ve patronu Fatih Yolcu, önceki gün hakim karşısına çıktı.

‘PARA ÇIKAN KUPONU ALDIM’



Fatih Yolcu, “Mehtap ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi. Bilet şirket kasasındaydı. Biletin karşılığını benim adıma aldık. Kendim ve şirketim için bu parayı kullanmadım” dedi. Mehtap Baysal ise, “Murat’tan benim adıma sayısal loto oynamasını rica etmiştim. Para çıkan kuponu aldım, diğerlerini arabada bıraktım” dedi. İddianamede, Baysal’ın 1 yıldan 3 yıla kadar, Yolcu’nun ise 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İHA