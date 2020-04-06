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  3. İki il arasındaki mesafe şaşırttı: Bir adımda şehir değiştiriyorlar

İki il arasındaki mesafe şaşırttı: Bir adımda şehir değiştiriyorlar

İki il arasındaki mesafe şaşırttı: Bir adımda şehir değiştiriyorlar

Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. Yeni Şafak'ya yer alan habere göre, iki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu’ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor.

KOMŞULAR FARKLI ŞEHİRDE

Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, şehirlerarası geçiş yasağından etkilenmiyor. Ancak iki mahalle sakinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalıyor, acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor.


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